Cambiamonete in sala giochi sradicato dal pavimento

Stradella, furto notturno in una sala giochi: cambiamonete sradicato dal pavimento

(Di domenica 25 febbraio 2024) Appena forzata la porta d’ingresso, è scattata la sirena dell’antifurto. Sapevano di aver poco tempo a disposizione prima che sul posto arrivassero le forze dell’ordine. Ma sono ugualmente entrati nel locale e in pochi istanti ne sono usciti con unletteralmentedal. Ladri evidentemente ben organizzati hanno così messo a segno un furto ai danni dellaLas Vegas, a Stradella, lungo la via Emilia. Per un ricco bottino di alcune migliaia di euro, ancora da quantificare con precisione dopo che saranno stati fatti i conti per stabilire la cifra esatta presente nelal momento del furto. È successo nella notte tra venerdì e ieri, verso l’1.30. Tutto ripreso e registrato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, ma anche ...