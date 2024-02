Calzona in conferenza | “Siamo squadra a tratti Problema mentale”

(Di domenica 25 febbraio 2024)stampa di Francescodopo il pareggio di Cagliari Francesco, tecnico del Napoli, instampa dopo il deludente pareggio di Cagliari. “Dovevamo gestire meglio quella palla calciata da molto lontano, è la cosa che mi fa arrabbiare di più. Prima abbiamo avuto due occasioni per chiuderea che non l’abbiamo sfruttate. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, oggi c’era vento e un campo non in buone condizioni, ma non devono essere alibli. Nel primo tempo tante palle perse in uscita, nel secondo tempo laha fatto bene a. La cosa positiva è l’ordine, ripartiamo da questo e stop”. Quarto posto utopia? “E’ lontano, ma ci sono altre competizioni che sono meno lontane. Fino a che la matematica non ci condanna dobbiamo aspirare ad ...

