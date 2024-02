Calendario sport invernali oggi | orari domenica 25 febbraio | programma | tv | streaming

Calendario sport invernali oggi: orari 25 febbraio, programma, tv, streaming

(Di domenica 25 febbraio 2024)25ci aspetta una ricca giornata di. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il superG femminile in Val di Fiemme e lo slalom maschile a Palisades Tahoe. Spazio ai Mondiali giovanili di biathlon e alla Coppa del Mondo di snowboard con un gigante parallelo a Krynica. La Coppa del Mondo di salto con gli sci regala la gara femminile a Hinzenbach e quella maschile a Oberstdorf, da non perdere lo skicross a Reiteralm e lo slittino a Sigulda, senza dimenticarsi dei Mondiali di bob. Di seguito ilcompleto degli25), ildettagliato, tutti gli, il palinsesto tv e ...

