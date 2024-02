Calendario sci alpino oggi in tv | orari superG Val di Fassa e slalom Palisades Tahoe | programma | pettorali | streaming

Gerdol annuncia: 'Niente recupero, rimangono 3 super-g in calendario'. Speranze importanti per domenica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sarà una domenica ricca di scitra la Val di, dall’Italia agli Stati Uniti. Si comincia alle ore 11.00 con ildal Passo San Pellegrino, con la gara che non dovrebbe essere a rischio dopo che quella di ieri è stata cancellata. Alla sera (con prima manche alle ore 19.00) ci sarà lomaschile, con al solita gara che promette spettacolo. C’è sicuramente grande attesa in Val di, perchè quello odierno potrebbe essere unfondamentale per la classifica di specialità. Federica Brignone vuole tornare alla vittoria e lancia la sfida a Lara Gut-Behrami e Cornelia Huetter, ma attenzione in casa Italia anche ad una ritrovata Marta Bassino. Aè nuovamente tempo ...