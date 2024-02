Calciomercato | Fabbian ritorna all’Inter? Le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Albertoha commentato a La Repubblica la grande stagione dicon il Bologna: poi tornerà? Alberto, papà del centrocampista del Bologna, e del possibile ritorno: soprattutto in ottica. IL FUTURO – «Il vizietto ce l’ha, anche lì non sapevamo come sarebbe andata, il vivaio dell’Inter è importante, ma la B è un’altra cosa, è il mondo dei grandi. La Serie A è ancora più dura, lui si trova benissimo, all’inizio giocava poco, ma coi compagni sta bene, son giovani, motivati, l’allenatore è bravissimo, Giovanni è veramente contento, dice che a Thiago Motta piace proprio insegnare calcio. Due anni a Bologna li farà di sicuro, poi l’Inter ha un diritto di riacquisto, staremo a vedere cosa deciderà».