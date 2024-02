Calciomercato da Record | i trasferimenti più costosi della storia

(Di domenica 25 febbraio 2024) Una lista aggiornata in cui scoprire quali sono stati ipiùdelnegli ultimi anni. Una delle attività che impegna i club di calcio è il, cioè quelle trattative che interessano le società calcistiche per la compravendita di un determinato giocatore. Ilè senza dubbio uno dei momenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Sampdoria, Pirlo eguaglia il Record di sconfitte al Ferraris in Serie B: pareggiato il 2001-2002: La Sampdoria di Pirlo, se perdesse contro la Cremonese, scriverebbe il Record assoluto di sconfitte al Ferraris in Serie B per il club ligure La stagione disputata dalla Sampdoria è stata tutto ...sampnews24

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 febbraio: Le prime pagine – Calciomercato.it La prima pagina della Gazzetta dello ... Allegri dilaga: è mister Record. Napoli, al corsa non finisce qui. Il Bayern all’assalto di Theo. L’apertura di Tuttosport: ...calciomercato

Inter, i tifosi sognano la seconda stella nel derby: ecco cosa deve succedere: Nella storia della Serie A non è mai successo che uno scudetto venisse assegnato dopo un derby di Milano, ma l’Inter di Simone Inzaghi sta riscrivendo la storia a suon di Record e adesso ... Vedi ...sportmediaset.mediaset