Calcio serie d | fischio d’inizio alle 14 | 30 Imolese | c’è il Borgo San Donnino da battere Mister D’Amore | Sappiamo cosa ci aspetta»

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il primo appuntamento di un mese di fuoco per l’, che in 32 giorni si giocherà salvezza e semifinale di Coppa Italia, andata e ritorno, contro il Trapani. Un passo alla volta, però, con i rossoblù che oggi pomeriggio faranno tappa al Ballotta di Fidenza per sfidare ilSan, penultimo nel girone pari al Mezzolara e a sole due lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda Certaldo. Capozzi e soci reduci dall’amara sconfitta di Forlì, dove soltanto gli episodi (2 rigori contro) hanno rntato il cammino dei ragazzi di, autori di una buona prestazione, ma non sufficiente per portare a casa dei punti lontano dal Galli. In assoluto, l’non torna sorridente da una trasferta dall’ormai lontano 19 novembre (a Lodi, successo 2-1 sul Fanfulla), poi, soltanto ...

UFFICIALE – Da domani in vendita le tre promozioni speciali per Napoli/Juve: PER NAPOLI VS JUVENTUS I posti riservati alle scuole Calcio campane (Tribuna Young) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di lunedì 26 Febbraio 2024.ilnapolionline

Il punto sulla lotta salvezza: volano Empoli e Genoa, sprofonda il Sassuolo: La lotta salvezza è stata al centro del Sabato di serie A e si rivela più avvincente che mai con tre sfide importanti che si sono giocate per stabilire lo stato di salute di alcune delle protagoniste ...momentidicalcio

Calcio: U.S. Ancona - Rimini, le parole di mister Colavitto al termine del match: Cosa è successo dopo l’intervallo Siamo recidivi, non voglio trovare tante scuse. Ci siamo consegnati, in casa tra l’altro, all’avversario. Non va bene. Il primo tempo dovevamo chiuderlo sul 3-0, poi ...vivereancona