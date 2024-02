Calcio Serie C Ancona passo indietro col Rimini al “Del Conero” | derby Recanatese

Il Rimini espugna Ancona grazie a un gran avvio di ripresa e trova la terza vittoria consecutiva

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 25 febbraio 2024) Brutta sconfitta per i dorici in casa con i romagnoli. Torna a sorridere lanelcon la Vis. Fermana di scena a Chiavari con l’Entella. Utilizzo del Var nella fase play off e play out 25 febbraio 2024 – L’era attesa oggi dal match interno con ilper continuare a mostrare i progressi delle ultime due gare e continuare nellapositiva. Dopo un primo tempo in cui si era vista una buona, in vantaggio con il solito Saco al 34’, nella ripresa gli ospiti hanno completamente ribaltato la gara con 3 reti nel giro di pochissimi minuti. Ilha pareggiato infatti già al 49’ con Morra, poi sorpassato i biancorossi al 54’ con Geretto e chiuso virtualmente la gara poco dopo con Langella al 56’. Il biancorosso Saco, ancora in rete, ...