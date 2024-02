Calcio: Italiano "Con Lazio posta in palio alta, invertire trend": Vincenzo Italiano si aspetta una grande prestazione dalla sua Fiorentina nel posticipo di domani sera al "Franchi" contro la Lazio, perchè "la posta in palio è troppo alta, dobbiamo rimanere attaccati ...sport.tiscali

Olbia in caduta libera, ko casalingo col Gubbio: al “Nespoli” finisce 1-2: I bianchi pareggiano al 39’ della ripresa con Nanni dagli sviluppi di un Calcio d’angolo, ma allo scadere Motolese ferma Morelli in area, in maniera, secondo l’arbitro, fallosa, e gli ospiti si ...unionesarda

Calcio: Juve. Spalla lussata per McKennie, infrazione al dito per Rabiot: Per entrambi i giocatori i tempi di recupero sono da valutare TORINO (ITALPRESS) - Non arrivano buone notizie dall'infermeria della Juventus ...sport.tiscali