Calcio giovanile Il Brazzaville di mister Cesana approda in finale I ragazzini congolesi si giocano la Viareggio Cup

La Rappresentativa Serie D con il Brazzaville per scrivere la storia

(Di domenica 25 febbraio 2024) Fabriziocon il suo Centre Nationalgiocherà domani pomeriggio alle 15 a Torre del Lago la finalissima della 74esima edizione dellaCup. I giovaniallenati dal tecnico di Seregno hanno battuto ieri pomeriggio in semii nigeriani del Mavlon 1-0 (42’ pt Moussavou) guadagnando l’accesso all’atto decisivo contro Beyond Limits, altra formazione nigeriana. Gara trasmessa in diretta su Rai Sport. Ro.San.

Cosa ha spinto Michele a lasciare Mortara, un paesino di 15mila abitanti in provincia di Pavia, per vivere a Boston , negli Stati Uniti? Delusione, ... (ilfattoquotidiano)

UFFICIALE – Da domani in vendita le tre promozioni speciali per Napoli/Juve: PER NAPOLI VS JUVENTUS I posti riservati alle scuole Calcio campane (Tribuna Young) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di lunedì 26 Febbraio 2024.ilnapolionline

Antonio Piccolo e Carlo Sagliocco eroi civili: «Noi maestri di Calcio e speranza, Scampia non è più Gomorra»: Tre eccellenze campane tra i 30 premiati con le onorificenze al merito del presidente della Repubblica: sono i napoletani Antonio Piccolo e Carlo Sagliocco, di 74 e 71 anni, presidente ...ilmattino

Calcio femminile. Spezia Women e Colli avanti a braccetto: prima squadra e Calcio a cinque con un unico obiettivo di continuità. Il Colli Ortonovo continuerà anche ad implementare il settore giovanile, continuando il lavoro che in questi anni ha portato la ...lanazione