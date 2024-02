Calcio a 5 | serie A2 Pareggia Potenza Picena contro Lucrezia

Calcio – Serie B. Il Palermo a Cremona prima segna, poi raddoppia e infine si fa raggiungere e pareggia mancando l ...

(Di domenica 25 febbraio 2024) Finisce in parità (2-2) il derby marchigiano tra Kappabie Buldog, match del girone B del campionato di A2 dia 5. I risultati della 17esima giornata: Dozzese-Russi 4-6; Atlante Grosseto-1983 Roma 5-4; Real Fabrica Roma-Unicusano Ternana 3-5; Kappabi-Buldog2-2; Olimpia Regium- Bfc 1909 Futsal 5-1. Ha riposato: Lenzi Automobili Prato. Classifica. Unicusano Ternana 41; Olimpia Regium* 32; Dozzese* 28; Bfc 1909 Futsal 27; Russi 23; Kappabi21; Real Fabrica Roma*, Roma History* 16; Lenzi Prato*, Buldog*, Atlante Grosseto 13. * una gara in meno

Lecce, esame di laurea con l'Inter. Blin e Banda verso l'impiego dall'inizio: Servirà una prestazione al limite della perfezione oggi al Lecce, e potrebbe pure non bastare, per sperare di rallentare la corsa della capolista. L’Inter di Simone Inzaghi arriva ...quotidianodipuglia

Arconatese sconfitta nell’anticipo, gli impegni di Legnano e Castellanzese: Il Legnano di Mister Liguori sarà ospite del Caldiero Terme, vera rivelazione di questa stagione al momento al terzo posto a quota 52 punti. I lilla sono reduci da uno scialbo 0-0 sul campo del Club ...sportlegnano

Lecce-Inter, la serie C girone C e la serie D girone H Calcio: nel girone delle pugliesi due partite fra le prime quattro: Si gioca Lecce-Inter oggi (ore 18) per il campionato di Calcio di serie A. I salentini affrontano la capolista che ha vinto le ultime sette partite consecutivamente. serie C girone C: tra le gare ...noinotizie