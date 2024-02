Calcio a 5 OR travolgente Bagnolo | il pari è ok

Union Sammartinese vs Bagnolo Calcio 1977, il tabellino

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pokerissimo casalingo per l’OR (32), che consolida la seconda posizione travolgendo 5-1 il BFC 1909 (27), quarto, e allungando a +4 sulla Dozzese. Le reti: Edinho nel primo tempo, poi ancora Edinho, Valtin Halitjaha, Mazzariol e tris del capitano. In Serie B vittoria esterna della Real Casalgrandese (24), che si porta a -2 dalla zona playoff grazie al 3-1 sul campo del fanalino Sant’Agata (8) con gol di Rapacchietta, Checa e Ben Saad;interno del(26), che ferma sul 4-4 la Mattagnanese (28): Neviani (2), Marra e Avino. In C2 il Futsal Shqiponja (34) mantiene la seconda piazza regolando 7-3 in trasferta L’Eclisse (8) grazie alle reti di Kabashi (2), Halili (2), Ben Hassen, Useini e Sula; successo sofferto per il Futsal Guastalla (33), terzo, col 5-4 casalingo al fanalino Bondanello (6) griffato Muraca (2), Avena (2) e Corso. d.r.