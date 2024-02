Calcio a 5 femminile Serie A Lo Stilcasa Costruzioni Falconara torna ai tre punti | battuta Lamezia 6-0

(Di domenica 25 febbraio 2024) Vittoria ritrovata dopo l’ultimo stop prima della pausa nazionali. Rimane immacolato il PalaBadialiMARITTIMA, 25 febbraio 2024 – Diciassettesima giornata diche significa ritorno alla vittoria per loCittà di. Grazie ad un convincente 6-0 interno, le citizens battono il Royal Teamno con una vittoria dalla sosta per le nazionali. Risposta importante, dopo lad’arresto dello scorso turno precedente alla pausa in casa del GTM Montesilvano. Il ritmo gara, sin dalle prime battute, viene scandito dalle falchette. Prima dell’1-0, firmato da Praticò al quarto minuto, le occasioni più grandi le hanno in successione Soldevilla ed Elpidio sfortunate però nel ...

