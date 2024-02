Cagliari | Ranieri | «Contro il Napoli non potevamo proprio perdere»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le parole di Claudio, allenatore del, nel post partita della garail. I dettagli Claudioha parlato a Dazn nel post partita di, terminata 1-1. PAROLE– «Assolutamente. I ragazzi hanno lottato. Ilha trovato il goal su errore nostro, per fortuna non hanno raddoppiato. Ma il nostro pubblico ci ha sostenuto ed abbiamo pareggiato meritatamente. Sarebbe stato brutto. Ci siamo guadagnati il pareggio con il desiderio di non soccombere davanti ad una grande squadra. Gaetano? Beh, non è facile giocareuna squadra del genere. Dovevamo giocare oltre la linea difensiva avversaria e lui si trovava sempre a metà, ha dovuto ricevere palla tra le linee ...