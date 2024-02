Cagliari-Napoli | le pagelle di CM | Osimhen illude | Juan Jesus rovina tutto Augello errore killer

(Di domenica 25 febbraio 2024)1-1Scuffet 6: attento in avvio su Raspadori, nulla può sul vantaggio partenopeo. Bravo anche nel finale su Si...

Cagliari-Napoli le pagelle e il tabellino della partita andata in scena allo stadio Domus tra la squadra di Ranieri e quella di Calzona. Il Napoli sta vivendo ... (sportnews.eu)

Il Napoli non sbanca Cagliari: la squadra azzurra sperava di tornare a vincere in trasferta a tre mesi dall'ultima volta ma la rete all'ultimo respiro di ... (ilmattino)

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la ventesima giornata di Serie A: Moviola Cagliari-Napoli l’episodio chiave della Moviola del match ... (calcionews24)

Cagliari-Napoli 1-1, che beffa: Luvumbo manda il sipario sulla corsa Champions: Ci vuole talento, uno straordinario talento, per farsi raggiungere dal Cagliari a 40 secondi dalla fine di tutto (compresi i sei minuti di recupero) con un buco che farebbe vergogna persino a una ...ilmattino

Osimhen, fastidio muscolare e sostituzione: Napoli-Juve a rischio: L'attaccante nigeriano, autore del gol del vantaggio nella gara di Cagliari, ha accusato un problema fisico nel finale: al suo posto è entrato Simeone ...tuttosport

“Napoli in gita scolastica”: Calzona non convince: La formazione partenopea pareggia e delude anche a Cagliari. Il Napoli ha sbloccato la partita valida per la 26a giornata con un colpo di testa di Osimhen, ma nel finale a decidere la sfida è Luvumbo ...calciomercato