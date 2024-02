Cagliari-Napoli | la moviola | manca un rigore su Raspadori – LIVE

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 febbraio 2024) Gli episodi chiave dianalizzati:non concesso alper fallo di Mina su, rete annullata ai sardi e ammonizione Lapadula. CALCIO– Il match traall’Unipol Domus sta offrendo molti spunti di discussione, non ultimo per le decisioni arbitrali che hanno influito sull’esito del gioco. L’arbitro Pairetto e i suoi assistenti Rossi L. e Mastrodonato, con l’ausilio del VAR gestito da Marini e dell’AVAR Di Paolo, sono stati i protagonisti di alcuni episodi chiave. Episodi Arbitrali Significativi 4? – L’episodio tra Yerry Mina e Victor Osimhen ha catturato l’attenzione dei tifosi. Il duello fisico culminato in un gesto insolito di Mina ha provocato la reazione di Osimhen. L’intervento ...