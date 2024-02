Cagliari-Napoli | il video del gol di Osimhen per lo 0-1 | colpo di testa preciso

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 febbraio 2024) Guarda ildel gol diche ha portato in vantaggio ilper 0-1 contro ildisul cross di Raspadori. CALCIO– Al 25? del primo tempo di, gli azzurri sono passati in vantaggio grazie al gol di Victor. L’attaccante nigeriano ha sbloccato il risultato con un perfettodisul secondo palo, su uncross dalla destra di Raspadori.è stato bravo ad eludere la marcatura del diretto avversario e a indirizzare nell’angolino basso alla sinistra del portiere, firmando così lo 0-1 per il. Un gol importante per gli ...