Cagliari-Napoli | Calzona potrebbe ricorrere al turnover

Cagliari-Napoli: la probabile formazione di Calzona

Il Napoli giocherà in casa del Cagliari per la 26ª giornata di Serie A 2023/24: si gioca all'Unipol Domus domenica 25 febbraio, con calcio d'inizio alle ore ... (fanpage)

Gesto da leader di Zielinski prima di Napoli-Barcellona: il retroscena: Piotr Zielinski sembra davvero candidato ad una maglia da titolare per Cagliari-Napoli. Francesco Calzona vuole rilanciare il centrocampista polacco in questo rush finale di stagione in cui serve la m ...msn

Kvaratskhelia out a Cagliari Calzona ha già pensato a chi può sostituirlo: L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a Khvicha Kvaratskhelia che potrebbe non figurare nella squadra titolare del Napoli impegnato in trasferta a Cagliari: ...msn

Cagliari-Napoli Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live: Archiviato il match dell’Allianz Stadium, l’attenzione si sposterà all’Unipol Domus, dove alle ore 15 si affronteranno Cagliari e Napoli in una gara decisamente importante per le ambizioni di entrambe ...footballnews24