Cagliari-Napoli 1-1 | Ranieri | “Pari meritato | siamo ancora in lotta per la salvezza”

(Di domenica 25 febbraio 2024) “Arrivano delle partite molto importanti, per questo era fondamentale arrivarci con la consapevolezza cheinper la. Sappiamo di essere con l’acqua alla gola e soltanto giocando così posdire la nostra in questo percorso”. Così Claudio, allenatore del, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1-1 contro il. “Loro sono una grande squadra, non per nulla hannolo scudetto sul petto. Eravamo riusciti a bloccarli nel primo tempo – analizza-, peccato per la disattenzione sul gol subito e menomale che non siano riusciti a sfruttare quelle due occasioni sotto porta avute. Poi nel finale sia Dossena che Luvumbo sono stati bravi a siglare un ...