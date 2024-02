Cagliari-Napoli 1-1 | Luvumbo risponde all' ultimo secondo a Osimhen

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 - La vera cura è l'avvento in panchina di Calzona o il ritorno in campo di? Per il momento il dubbio persiste intorno a unche continua a giocare male ma che si riscopre cinico proprio grazie al suo numero 9, capace di trasformare in platino le poche vere azioni pericolose imbastite dai campioni d'Italia in carica. Ad avvalorare la seconda tesi ci si mette il problema fisico che obbliga il nigeriano, autore del momentaneo 0-1, ad abbadonare il campo: da quel momento in poi gli azzurri provano prima ad amministrare il vantaggio e poi a chiudere i conti, ma nessuno dei protagonisti rimasti sul rettangolo verde ha in canna il gol come. E come, che al 96' fa esplodere l'Unipol Domus (e stavolta senza ripensamenti dalla sala VAR, come successo in ...