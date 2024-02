Cagliari-Napoli 1-1 | azzurri raggiunti al fotofinish

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 (Adnkronos) –pareggiano 1-1 in un match della 26/a giornata di Serie A, disputato alla Unipol Domus della città sarda. Al vantaggio degli ospiti con Osimhen al 66', replica Luvumbo al 96'. In classifica glisono al 9° posto con 37 punti, mentre i rossoblù agganciano Sassuolo e Verona a quota 20 in 17/a posizione. Ilfallisce ancora l'appuntamento con la vittoria in trasferta che manca ormai da tre mesi, dal successo al Gewiss Stadium di Bergamo sull'Atalanta lo scorso 25 novembre. Dopo un primo quarto d'ora con ila gestire il possesso palla ma senza occasioni da rete, la prima opportunità è dei padroni di casa con Jankto: Luvumbo dimenticato sulla sinistra riesce a crossare sul secondo palo, Olivera è scavalcato dal pallone, ...