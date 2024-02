Cagliari Napoli 0-0 LIVE | goal annullato ai rossoblu

(Di domenica 25 febbraio 2024) Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacasi affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SEGUI QUI LA DIRETTA E CRONACADI

Il Napoli è ospite del Cagliari in questo turno di campionato: Calzona spera di conquistare una vittoria nella sua prima in Serie A. Oggi, domenica 25 ... (spazionapoli)

Il Napoli è ospite del Cagliari in questo turno di campionato: Calzona spera di conquistare una vittoria nella sua prima in Serie A. Oggi, domenica 25 ... (spazionapoli)

LIVE — Cagliari-Napoli: Raspadori ci prova da fuori, risposta di Scuffet: Al 28esimo Raspadori controlla la palla dai 25 metri e scarica il sinistro basso verso la porta di Scuffet, che respinge salvando i suoi. Ancora 0-0.mondonapoli

Gaetano: “Affrontare il Napoli sarà un’emozione unica”: Gianluca Gaetano è l’ex del match da pochissimi giorni. Il centrocampista del Cagliari in prestito dal Napoli, ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale del club rossoblù prima del match ...ilnapolionline

Serie A - Le formazioni ufficiali di Cagliari e Napoli: Alle 15 in campo Cagliari e Napoli, esordio in campionato, dopo quello in Champions League, per il neo tecnico partenopeo Calzona. Di seguito le formazioni ufficiali del match.torinogranata