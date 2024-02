Caen-Angers lunedì 26 febbraio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’ha perso le ultime due, e tre delle ultime quattro, ma conserva ancora il secondo posto in classifica alla spalle della capolista Auxerre. Ilinvece si trova in una specie di limbo, nel senso che con una vittoria si porterebbe a un solo punto dalla zona playoff, mentre in caso di sconfitta resterebbe InfoBetting: Scommesse Sportive e