Cadegliano, frana sulla strada: colpite tre macchine

(Di domenica 25 febbraio 2024)Viconago (Varese) - Attimi di paura questa mattina, domenica 25 febbraio aViconago, a causa di unache ha interessato un tratto dellaprovinciale 39. Pietre e altro materiale roccioso si sono staccati dalla parete che costeggia la Sp39 in via Viconago, all’altezza del numero civico 57: tre auto che stavano transitando sono rimaste coinvolte,dal materiale che è finitocarreggiata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, laè stata chiusa al traffico in attesa che venga messa in sicurezza e che siano rimosse le pietre. Sul posto sono subito arrivati vigili del fuoco, i carabinieri, i funzionari dell’ufficio tecnico comunale per le verifiche del caso.