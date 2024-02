Burkina Faso | attentato durante la messa nel nord-est | almeno 15 morti e 2 feriti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 25 febbraio 2024)15 persone sono morte e altre due sono rimaste ferite oggi a Essakane, nel-est delnon lontano dal confine con il Niger, a seguito di unterroristico. Lo riferisce in una nota il vescovo della diocesi di Dori, mons. Laurent B. Dabire. “Il bilancio provvisorio è di 15 fedeli uccisi, dei quali 12sul posto e 3 nel Centro sanitario a causa delle ferite riportate”, si legge nel comunicato rilanciato sui social dall’Azione Cattolica. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l’. Dal 2015, ildel Paese è preda di attacchi di gruppi terroristici vicini ad al-Qaeda e al sedicente Stato Islamico, attivi in tutto il Sahel. Dal 2016 ad oggi, gli attentati di diversa matrice condotti in...