Buona la prima di Black davanti a 500 tifosi

Prima Assicurazioni: “Si chiude un anno eccezionale per la Rete di intermediari. Tante novità in arrivo nel 2024”

(Di domenica 25 febbraio 2024) UNAHOTELS 106 TREVIGLIO 63 UNAHOTELS: Weber 6, Cipolla 4, Galloway 17, Faye 16, Smith 7, Uglietti 2, Atkins 9,9, Vitali 16, Grant 13, Chillo 7. Allenatore: Priftis. TREVIGLIO: Coti, Carpi 2, Vitali L. 7, Harris 18, Cerella 3, Bogliardi ne, Falappi, Sacchetti 11, Barbante 6, Guariglia 8, Pollone 8. Allenatore: Valli. Arbitri: Forni, Centonza, Calella. Parziali: 24-18; 49-42; 83-54.a 500 spettatori (palazzetto di Guastalla esaurito), la Unahotels ha nettamente sconfitto Treviglio, club di A2. Il finale è 106-63, con Reggio che fa il break a inizio terzo quarto e poi dà gas fino alla sirena, con tutti gli undici a referto a punti. Gli occhi erano puntati su Tarik, ieri all’esordio in maglia biancorossa e autore di 9 punti. Al primo intervallo si va sul 24-18 per Reggio, conche ...

La burocrazia si prende i tempi non concessi al buon cittadino: Caro Schiavi, ho ricevuto 25 multe da 58 euro, perché da proprietaria di un box in Paolo Sarpi, area pedonale, mi ero dimenticata in Buona fede di rinnovare il pass di accesso alla via. Errore mio, ce ...milano.corriere

La Buona novella METEO del peggioramento: Mai come quest’anno le notizie concernenti eventuali peggioramenti meteo debbono essere accolte con entusiasmo. L’Inverno, lo sappiamo, sta per volgere al termine e fino a questo momento non si può ce ...meteogiornale