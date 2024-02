Bullizzavano compagno scuola | denunciati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 25 febbraio 2024) 13.46 Quattro adolescenti della provincia di Reggio Emilia sono statidai carabinieri di Sant'Ilario d'Enza per concorso in lesioni personali aggravate, percosse e molestie. Secondo le indaginida mesi undicon offese e botte. I genitori della vittima hanno sporto denuncia dopo che il loro figlio 13enne è finito in ospedale. I 4 lo hanno prima fatto cadere dalla bicicletta, poi lo hanno preso a pugni e colpito a una gamba con un pezzo di ferro causandogli ferite giudicate guaribili in 15 giorni