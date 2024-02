Bullismo | vessavano ragazzo di 13 anni | denunciati 4 minori nel Reggiano

Bullismo, due studenti denunciati: vessavano compagno con disturbi di apprendimento a scuola

(Di domenica 25 febbraio 2024) Un 13enne è stato vittima per mesi deldi quattro ragazzini, suoi compagni di scuola che dopo diversi episodi di violenza sono statied ora devono rispondere di concorso in lesioni personali aggravate, percosse e molestia o disturbo alle persone. L’adolescente ha ricevuto ripetutamente offese e insulti dentro e fuori la scuola fino all'estate scorsa quando i bulli sono passati alle violenze fisiche. E' accaduto a Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia.

Insulti, pugni e spranghe di ferro contro un 13enne, 4 minori indagati per Bullismo: AGI - Da mesi vessavano un compagno di scuola di 13 anni offendendolo, tirandogli i capelli, prendendolo a pugni e in un'occasione facendolo cadere dalla bicicletta per poi picchiarlo e scagliargli ...agi

Insulti, pugni e spranghe di ferro contro un 13enne: quattro minori indagati per Bullismo: È stato l’ultimo episodio, che ha procurato alla vittima lesioni personali giudicate guaribili in 15 giorni, a indurre i genitori a rivolgersi ai carabinieri per denunciare. A conclusione delle ...calabria7

vessavano due coetanei, arrestati due minorenni: I fatti risalenti allo scorso agosto: avrebbero iniziato a bullizzare le due vittime a bordo di un autobus e li avrebbero anche derubati ...rainews