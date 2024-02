Brighton | il CEO Barber | «De Zerbi? Speriamo resti»

Brighton, il CEO Barber: "A Roma atmosfera calda. Sappiamo che sarà difficile"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le parole di Paul, CEO del, sul sorteggio di Europa League contro la Roma e sul futuro di DePaul, CEO del, ha parlato alla BBC parlando del sorteggio di Europa League contro la Roma. Di seguito le sue parole, anche sul futuro di Roberto De. SORTEGGIO EUROPA LEAGUE – «Sorteggio molto eccitante, c’erano molti club di grande livello come il Milan oppure come il Bayer Leverkusen, che però non potevamo incontrare in questa fase. Sarà una sfida fantastica in una grande città, i nostri tifosi sono già stati ad Amsterdam, ad Atene e a Marsiglia. Roma sarà quindi un altro tassello nel nostro viaggio in Europa. Non vediamo l’ora, sappiamo che sarà una partita difficile, ma quando arrivi a questo punto della competizione sai già che non ci ...