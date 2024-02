Bridget Jones, il quarto film è confermato: riprese a maggio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 25 febbraio 2024) Renée Zellweger tornerà nel ruolo che l'ha resa famosa in tutto il mondo. Il Daily Mail hala produzione delcapitolo del franchise di, ad otto anni di distanza dall'ultimo's Baby. L'attrice premio Oscar Renée Zellweger presterà nuovamente il volto al personaggio che l'ha lanciata tra le star di Hollywood. "C'era un po' d'incertezza sul suo avvio ma ilsta arrivando.è tornata ed è pronta a conquistare Londra. Lesono già in fase di pianificazione e tutta la pre-produzione è stata organizzata" si legge sul tabloid britannico. Inizio in primavera La star protagonista è pronta a tornare:"Renée è entusiasta di riportare