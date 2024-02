Breno-Virtus Bolzano, spareggio salvezza. Atletico Castegnato, è il momento di osare

(Di domenica 25 febbraio 2024)(Brescia) Le due bresciane del girone C di serie D,(nella foto), devono superare a pieni voti una domenica di grande importanza. Un discorso che vale in modo particolare per i granata camuni, che si trovano a nove punti dallae sono imprigionati nel cuore dei play out. Al Tassara, alle 14.30, è attesa la, fanalino di coda, per un confronto che la squadra di mister Bersi dovrà cercare di vincere con tutte le energie a sua disposizione. Un successo è infatti necessario per rilanciare la voglia didi unche vuole continuare a credere nella sua rincorsa e per farlo deve trovare la concretezza e la precisione in fase di conclusione che finora troppe volte ha ...