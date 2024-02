Botta e risposta Monticelli in vantaggio | il Trodica pareggia e nella ripresa resta in 10

PROMOZIONE B. Botta e risposta tra Atl.Centobuchi e Sangiorgese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024): Melillo, Cappelletti, Vallorani, Santoni, Rinaldi, Calvaresi (12’st Fattori), Pietrucci S. (20’st Panichi), Mariani Gibellieri (36’st Troka), D’Angelo (29’st Fioravanti), Marini (15’st Pietrucci M.), Mattei. All. Settembri.: Battistelli, Sejfullai (20’st Ciccale), Stortini, Berrettoni, Monserrat, Romagnoli (28’st Merzoug), Titone, Emiliozzi, Panichelli, Chornopyshchuk (28’st Ciccarelli), Pampano. All. Buratti. Arbitro: Malascorta di Jesi Reti: 13’ D’Angelo, 37’ Sejfullai. Note: al 18’ st espulso Panichelli per doppia ammonizione. Non va oltre il pareggio il, che deve accontentarsi del pareggio in casa del. Un punto importante per come si era messa la gara per la formazione allenata da Buratti. Al primo assalto ...