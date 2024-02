Bordeaux | Elis in coma farmacologico dopo un colpo alla testa subito in campo

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’attaccante honduregno delAlberthhanel match di ieri di Ligue 2 contro il Guingamp un forte. I primi esami hanno rivelato un grave trauma cranico. Nella serata di ieri è stato portato in. «Dedichiamo questa vittoria a lui. È solo in questi momenti che ci rendiamo conto come può essere imprevedibile la vita», ha detto nel post-partita il suo compagno di squadra, Gaëtan Weissbeck. Il giornalista honduregno Oscar Funes ha riportato stamani che l’intervento chirurgico a cui è stato sottopostoè andato bene e il calciatore è attualmente in rianimazione. In Francia non solo, anche il portiere del Psg Rico inun ...

