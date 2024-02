Bordeaux | ansia per Elis | operato per trauma cranico | “ancora impossibile stabilire prognosi vitale”

(Di domenica 25 febbraio 2024) “Non èpossibilelae funzionale” di Alberth, l’attaccante honduregno delricoverato in coma farmacologico dopo un colpo alla testa subito durante la partita di Ligue 2 di sabato contro il Guingamp. A renderlo è lo stesso club transalpino con una nota ufficiale, in cui specifica che il calciatore è rimasto vittima di une che è stato sottoposto a intervento chirurgico nel corso della notte presso il centro ospedaliero Pellegrin, dove rimane in coma artificiale protettivo. Il“prevede quindi di non poter comunicare nuove informazioni per alcuni giorni e non farà ulteriori commenti sullo stato di salute di Alberth. Chiediamo moderazione nella diffusione di ...

