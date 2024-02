Boom dei chip Nvidia | la rivoluzione tecnologica non è diversa da quella industriale

Nvidia, ricavi boom con l’intelligenza artificiale: battute le attese di mercato

(Di domenica 25 febbraio 2024) Una società nata all’inizio degli anni Novanta nel settore dei videogiochi è ormai all’apice degli indici di borsa mondiali. Si tratta di, che ha questa settimana superato Amazon ed Apple e potrebbe presto valere più di qualsiasi altra impresa al mondo. Il valore delle sue azioni è aumentato vertiginosamente nel giro di trent’anni, tanto per capirci: chi aveva investito 10 mila dollari innel 1994 oggi si ritrova con quasi due milioni di dollari. La storia diè importante non solo per i lauti guadagni di chi ha creduto nei suoi prodotti, ma anche perché in un certo senso riassume la nascita di un nuovo settore, quello che alimenta ladell’intelligenza artificiale e che con molta probabilità cambierà il mondo, e conferma le immense potenzialità dei ...