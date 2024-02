Bonus prima casa | ottime notizie se devi compiere quest’età | come averlo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 febbraio 2024) Acquistare un’abitazione con alcune agevolazioni da parte dei giovani, possibilità anche per l’anno in corso per accedere alla misura del cosiddetto. Mafunziona? Acquistare, quali sono le agevolazioni per i giovani nel 2024? (ilcorrieredellacitta.com)Acquistare un appartamento oggi può essere davvero molto difficile, specie se si è molto giovani e magari con un lavoro precario. Il Governo ha però esteso la possibilità di accedere al cosiddettofino a fine anno in modo tale da avere tutta una serie di agevolazioni. Bisogna rispettare tuttavia una serie di requisiti: vediamo quali.ordinario e giovani: cosa cambia Innanzitutto dobbiamo operare un’importante ...