Bond ESG in frenata: il “green” tira più del “social”

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’emissione di prestiti ESG sta rallentando, ma vi sono molte differenze per tipologie diemessi e per area geografica. È quando rivela l’ESG Finance Report dell’Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME) che prende in considerazione i seguenti strumenti: obbligazioni ESG-labelled, obbligazioni sustainability-linked, transition, prestitie prestiti sustainability-linked.ESG innel 2023 Nel 2023 l’emissione di obbligazioni e prestiti ESG in Europa viene quantificata in 601 miliardi di euro, con un calo del 13,5% rispetto al 2022 (694 miliardi di euro). Il calo è stato osservato soprattutto verso la fine dell’anno, con il terzo e il quarto trimestre che registrano cali rispettivamente del 42% e del 16% su base annua. Le obbligazioni ESG-labelled hanno ...