Bologna | Fabbian il nuovo gioiello in vetrina | l’Inter osserva

Gazzetta – Fabbian trova di nuovo la rete: il giovane talento spicca il volo con il suo Bologna

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Giovanniè solo l’ultimo dei calciatori deltrasformati da Thiago Motta elo: c’è una clausola a 12 milioni Sono tanti i pezzi che ilsta mettendo in: a cominciare dal tecnico, i rossoblù si candidano ad essere una bottega di lusso del prossimo calciomercato e l’ultimo nome in ordine cronologico è quello di Giovanni. Il centrocampista in questi mesi ha avuto un notevole miglioramento, diventando sempre più un numero 8 all’inglese, un centrocampista box to box in grado di difendere, dare il via alla manovra e farsi trovare pronto in zona gol. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista piace in particolare alla sua ex squadra,. I nerazzurri infatti hanno una clausola di riacquisto ...