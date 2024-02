Bob Marley - One Love | da Redemption Song a Exodus | le canzoni rimaste nella storia

Da oggi al cinema il biopic "Bob Marley - One Love"

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 25 febbraio 2024) I biopic musicali riaccendono i riflettori su quelleindimenticabile, e che possono essere riscoperte. Come accade in Bob- One. Ed ecco i brani memorabili di "Tuff Gong", da No Woman No Cry a Three Little Birds. "Sì, mi vedo come un rivoluzionario", dice Boballa fine di Bob- One, il biopic a lui dedicato diretto da Reinaldo Marcus Green. Atteso da molti, il film ha esordito molto bene in Italia, andando subito al primo posto del box office. È stato un rivoluzionario,, per via delle sue idee, e anche per la musica: con lui il reggae ha toccato livelli altissimi, mai più raggiunti. E le suesono andate anche al di là di quel genere musicale (come vi abbiamo raccontatonostra ...