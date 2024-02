Boavista FC-Sporting Braga lunedì 26 febbraio 2024 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Nonostante la vittoria a Baku lo Sporting Braga non è riuscito a passare il turno compensando la sconfitta del match di andata e così da ora in poi la squadra ... (infobetting)

Sporting volta a Alvalade: já estão à venda os bilhetes para o jogo com o Farense: Depois do empate com o Rio Ave, em Vila do Conde, o Sporting prepara-se para um ciclo de 3 jogos seguidos em Alvalade, a começar já por esta quinta-feira, com o Benfica, na 1.ª mão das meias-finais da ...record.pt

Boavista-Sp. Braga: Eis os onzes para o último duelo da jornada: Boavista: João Gonçalves, Filipe Ferreira, Rodrigo Abascal, Sasso, Salvador, Seba Pérez, Makouta, Miguel Reisinho, Bruno Onyemaechi, Bruno Lourenço e Bozeník. Sporting de Braga: Matheus Magalhães, Joe ...noticiasaominuto

Boavista - Sporting de Braga, a I Liga em direto: Boavista e Sporting de Braga defrontam-se no encerramento da 23.ª jornada. Os axadrezados continuam a tentar amealhar pontos na lua pela manutenção. Já os bracarenses querem o regresso às vitórias dep ...rtp.pt