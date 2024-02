Bimbi con due mamme e trascrizioni | infinito caos per uno spot dei sindaci arcobaleno

Bimbi con due “mamme”: «I genitori non possono essere dello stesso sesso»

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il quadro sui figli di coppie omogenitoriali al momento è questo: la trascrizione automatica degli atti di nascita ottenuti all'estero è illegale secondo il tribunale di Padova. Legale per quello di Palermo. Illegale per la Cassazione. Legale per il tribunale di Milano. Illegale secondo la corte d'Appello della stessa città. Illegale secondo la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo. Legale secondo la commissione europea. Illegale per il governo italiano, che ha emanato precise circolari in merito. E ancora legale secondo idi centrosinistra di tante città italiane, convinti di regnare su città-stato. Sono i Comuni che hanno generato questo far west. E i giudici non sono stati certo a guardare. In tutto questo, infatti, ieri è arrivato l'ennesimo ribaltone. Il tribunale di Roma (per ragioni ancora da chiarire) ha rigettato il ricorso ...