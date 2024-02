Bernard Mensah incanta l’Arabia con un gol alla Maradona | nell’Atletico di Simeone non giocava mai

(Di domenica 25 febbraio 2024) Strepitoso assolo diin Arabia Saudita: nella sfida al Al Ahli, pal piede dpropria metà campo finoporta avversaria, ha dribblato avversari come birilli.lo volle all'Atletico dove però non lo fece mai esordire e lo cacciò dopo una sola stagione.

Il presidente di International for Bank of America saluta il "dinamismo" dell'economia degli Emirati Arabi Uniti: DUBAI, 12 febbraio 2024 (WAM) - Bernard Mensah, Presidente di International for Bank of America, ha elogiato la flessibilità, il dinamismo e la forte crescita dell'economia degli Emirati Arabi Uniti ...wam.ae