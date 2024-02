Bergamo, esce di strada con la macchina e finisce contro un palazzo

(Di domenica 25 febbraio 2024). Incidente nella notte a. Il fatto è avvenuto alle 4.28, in pieno centro, precisamente in via Previtali, quasi all’altezza del semaforo. L’auto, sulla quale viaggiavano quattro persone, è finita fuori, finendo la sua corsaun. Nessun ferito grave, fortunatamente, per chi si trovava a bordo dell’auto che, nell’impatto con la struttura dell’edificio, ha finito per demolirlo, tanto che la zona è stata immediatamente transennata. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, anche un’ambulanza del 118 della sezione diche, qualche minuto dopo, però, è rientrata dal servizio, lasciando il posto ad un altro mezzo che stava rientrando in direzione ospedale.