Benevento-Sorrento | i convocati di mister Auteri | ancora out Karic | una novità in attacco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatoriper la 28^ giornata del campionato Serie C Now, girone C,, in programma domani sera al “Ciro Vigorito” (20:45). L’allenatore ha lasciato di nuovo fuori per scelta tecnica il centrocampista, mentre ci sono Pastina, Lanini, Ciciretti, Talia e Capellini, tutti reduci da qualche problema fisico. Prima convocazione dopo l’infortuniorimandata per Meccariello, che potrebbe tornare tra i disponibili tra un paio di settimane. A completare la batteria degli attaccanti c’è il bomber della Primavera Perlingieri, autore di 24 reti in questa stagione con la compagine diRocco. Nel ...