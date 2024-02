Benevento Primavera, solo un pari ad Ascoli (3-3): la vetta ora è a -3

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel torneo2, è sfumato quasi sul suono della sirena il blitz della formazionedelad, dove i ragazzi di mister Rocco sono stati raggiunti sul 3-3 quando era in corso il quarto minuto di recupero. I sanniti sono andati al riposo in vantaggio 1-0, grazie alle 24esima rete in campionato del bomber Perlingieri. Nella ripresa, dopo appena due minuti, Lo Scalzo ha pareggiato i conti per l’, ma a cavallo della mezz’ora prima Panzarino e poi Rossi hanno permesso aldi prendere il largo andando sul 3-1. A questo punto i giallorossi hanno forse creduto con troppo anticipo di aver già archiviato la pratica subendo, invece, prima il 3-2 di Maiga e poi il definitivo 3-3 di Bando in piena zona Cesarini. Complice il ...