Bella Hadid pubblica un video teaser del suo nuovo beauty brand Orabella

Non è un segreto che le adidas Samba siano le sneaker preferite da tutti in questo momento, ma non da Bella Hadid . A differenza dei suoi coetanei di Hollywood ... (gqitalia)

Marco Mengoni, il selfie con Anne Hathaway durante la sfilata di Versace fa sognare: «Bellissimi»: Il diavolo veste Prada... o meglio, vestiva. Anne Hathaway veste Versace e con lei anche Marco Mengoni. La Milano Fashion Week regala anche questo: ...msn

Bella Hadid sta per lanciare un nuovo beauty brand: Un video teaser misterioso è comparso il 22 febbraio 2024 sul profilo Instagram di Bella Hadid: «ÔrBella founded by Bella Khair Hadid. Reveal your alchemy on 5/02», si legge nella caption al post con ...cosmopolitan

Sharon Stone, nuovo taglio e look audace alla Milano Fashion Week: a 65 anni mai così Bella: C’è anche Sharon Stone alla Milano Fashion Week, con un nuovo taglio di capelli e un’incredibile ciuffo argento ...dilei