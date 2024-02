Basta manganello

Firenze e Pisa, cariche della polizia ai cortei pro-Palestina. Conte e Schlein: basta manganelli

Scontri Pisa e Firenze, gli studenti medi del Veneto appendono uno striscione sul ponte di Rialto: Udu e Rete degli Studenti Medi del Veneto hanno appeso uno striscione di dieci metri sul Ponte di Rialto per dire Basta ai manganelli sugli studenti ed esprimere una critica rispetto alla repressione ...repubblica

'Basta manganellate', il grido degli studenti a Venezia: "Basta manganellate sugli studenti": è la scritta calata dal ponte di Rialto, a Venezia, dalla Rete degli Studenti Medi di Padova e da Udu Venezia, Verona e Padova per esprimere il loro dissenso ...ansa

Il Governo dei manganelli: L'insofferenza del Capo dello Stato per i fatti di Pisa e Firenze, dove la polizia ha caricato i giovani che manifestavano per la Palestina e per il cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza attraverso ...famigliacristiana