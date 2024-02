Basket | Openjobmetis Varese | la strada giusta per vivere un campionato tranquillo

Sean McDermott tra Bibbia e canestri: "Varese mi piace, siamo un gruppo unito"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Un periodo di pausa deputato alla disputa della Coppa Italia, vinta poi da Gevi Napoli, e adesso per la Nazionale italiana di pallacanestro che si sta giocando le Qualificazioni ai prossimi Europei del 2025. Tempo prezioso da sfruttare a dovere per le formazioni che sono rimaste a riposo in questa situazione d’attesa. Una delle squadre che ha certamente beneficiato di questo momento di stasi è, società che è attualmente nella Terra di Mezzo tolkieniana tra la corsa salvezza e la possibilità d’inserirsi nella lotta playoff grazie a un filotto positivo. Il roster di Tom Bialaszewski dopo un periodo negativo sembrano aver leggermente ingranato assimilando i dettami tattici del coach. C’è fiducia, infatti, nella formazione varesina in vista del prossimo futuro. La zona che regalerebbe il torneo scudetto di fine regular season, infatti, ...