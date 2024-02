Basket | morto a 63 anni Gilberto Sacrati | ex patron della Fortitudo

Basket in lutto, morto Gianni Pastarini. Fu tra i fondatori della Pallacanestro Reggiana

(Di domenica 25 febbraio 2024), ex presidente, èall’età di 63. A riportarlo è il Resto del Carlino, spiegando come l’imprenditore – in detenzione domiciliare dopo le condanne nei processi sul crac delle sue società – sia stato trovato senza vita nella sua abitazione a Bologna. L’uomo soffriva di alcune patologie, tuttavia era stato in compagnia delle figlie nella serata di giovedì e sembrava in buone condizioni. Il giorno seguente non ha però risposto al telefono, dunque sono intervenuti polizia e personale sanitario, che ne hanno constatato la morte. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’avvocato diavrebbe chiesto di svolgere accertamenti sulla salma. SportFace.