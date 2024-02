Basket | Dolomiti Energia Trentino è una delle delusioni di questa stagione

(Di domenica 25 febbraio 2024) Non è stata, fin qui, unada incorniciare a livello nazionale ed europeo per. La formazione del Nord Italia sta incappando in un’annata priva, fin qui, di soddisfazioni: nella LegaA le Aquile occupano il nono posto in classifica con uno score che recita dieci vittorie e dieci sconfitte (lo scorso anno furono quindici totali che regalarono il sesto slot alla compagineca), mentre in EuroCupè arrivata la cocente eliminazione nella fase a girone. In una recente intervista, Kamar Baldwin ha raccontato del momento che vive la sua squadra all’intero dicertamente poco lusinghiera a livello di risultati sportivi....

